VENEZIA - Se non è stata una bomba, poco ci è mancato, dato che una porta e una finestra sono andate in frantumi. Senza considerare i danni al soffitto del Sotoportego, in parte crollato, e un piatto che una famiglia al secondo piano aveva esposto, anche quello volato a causa del botto. Il 2021 porta con sé dal primo minuto una bravata che poteva costare caro agli ignoti che l’hanno prodotta. Poco dopo la mezzanotte, nel sottoportico che porta dalla fondamenta della Giudecca al centro civico delle Zitelle, le famiglie che abitano al primo e secondo piano sono sobbalzate a causa di un botto fortissimo. Se da un lato c’è una sorta di “abitudine” agli schiamazzi che ogni tanto avvengono nel luogo, dall’altro nessuno si aspettava che una cosa del genere potesse accadere proprio il primo dell’anno caratterizzato da regole che impediscono alle persone di muoversi. Anche perché l’unica abitante con l’accesso diretto al sottoportico è una novantenne, perciò il o i vandali di sicuro non hanno rispettato il coprifuoco.

La paura è stata tanta, raccontano i familiari che abitano sulla palazzina. Complice il terremoto di qualche giorno fa, i pensieri sono stati tanti. A subire il peggior spavento è stata proprio la novantenne che, come raccontano i familiari, è sobbalzata in seguito alle vibrazioni prodotte dalla “bombardata”. Difficile pensare ad un petardo solo, in seguito alla conta dei danni effettuata ieri dagli abitanti della casa che si trova proprio sopra. Il tetto del sottoportico, già ammalorato per la scarsa manutenzione, è andato ancor più in frantumi rispetto a quanto già non fosse prima, rischiando di colpire anche gli stessi autori del botto. La porta di accesso alla casa della nonnina, che si trova proprio all’interno del passaggio, si è crepata ed è diventata inservibile, costringendo i familiari ad accedere da un altro ingresso, mettendo in sicurezza e bloccando la porta stessa in maniera artigianale. Ma anche una finestra posta al primo piano ha subito fessurazioni. Inoltre, lo scoppio è stato talmente intenso da mandare in frantumi il sopraluce e la finestra del vicino civico 94, che ha l’accesso dalla fondamenta. Senza contare quanto accaduto agli abitanti. Una signora racconta di un piatto d’argento volato dal suo alloggiamento posto sul caminetto, un’altra famiglia racconta il riacutizzarsi di un fastidio all’orecchio con un sibilo e la novantenne alle prese con uno spavento che ancora oggi non termina. Stando alle prime rilevazioni, i danni potrebbero ammontare a circa 5mila euro. Le famiglie fanno sapere che si riservano di agire per vie legali, denunciando il fatto ufficialmente alle forze dell’ordine, già allertata sin dal primo minuto. Infatti, non appena è stato sentito il forte rumore, gli abitanti hanno subito avvisato chi di dovere affinché si verificasse l’accaduto. Le stesse forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per raggiungere la zona e verificare il fatto. In quel momento però non è stato visto nessuno. Quello che è certo è però che sono sulle tracce dei vandali.

