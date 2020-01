Chiude il Vecio Fritolin, l'antico locale di Venezia che inventò il fritto da asporto

VENEZIA - Chiude il Vecio Fritolin, locale storico di Venezia in Calle de la Regina, a due passi da Rialto. La titolare si chiama Irina Freguia. Ha gestito il locale per anni, meritoriamente, perché è uno dei più antichi locali di Venezia, forse il primo che ha praticato, decenni e decenni fa, il fritto da asporto, che gli affezionati clienti si portavano via in coni di carta. Il ristorante aveva partecipato a numerosi programmi tv. Irina aveva anche gestito la cafeteria di Palazzo Grassi.







