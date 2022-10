Orsola Mainardis apre in centro storico: gioielli in cristalli di Boemia e vetri di Murano

VENEZIA - La città di Venezia centro di produzione e creatività. Ha aperto al pubblico venerdì in Calle Chiesa 683, a Dorsoduro: Orsola Mainardis Jewels di Orsola Mainardis, a pochi passi da Palazzo Cini e dalla Peggy Guggenheim Collection. Una nuova realtà che arricchisce la proposta dell'artigianato di eccellenza presente in centro storico. Orsola, artigiana e designer veneziana, da oltre vent'anni disegna e realizza gioielli in cristalli di Boemia e vetri di Murano, cura l'abbinamento dei colori e la scelta di materiali pregiati.

«Sin da piccola racconta ho avuto la passione per le perle e usavo come telaio la scatola delle scarpe per creare braccialetti che regalavo alle mie amiche. Nel tempo ho acquisito quella tecnica necessaria che è indispensabile per il mio lavoro. Ho collaborato con esperte professioniste che sono state per me delle grandi maestre che mi hanno fatto conoscere la lavorazione delle perle di Murano ed è grazie a loro che ho imparato a confezionare vere opere d'arte per la decorazione della casa e accessori da indossare».



LE COLLEZIONI

Orsola Mainardis gioca con la luce dei cristalli e dei vetri soffiati di Murano dando origine ad un'infinità di intrecci e forme. Le sue collezioni spaziano da modelli maestosi a elementi più essenziali. Oltre a collane, bracciali, anelli e orecchini, l'artigiana disegna e confeziona borse da sera, clutch e pochette in pellami e velluti selezionati impreziosite da manici e dettagli gioiello. Ma anche friulane d'autore cucite a mano a richiamare le classiche calzature indossate dai gondolieri e, una linea di cappotti di lana frutto del lavoro di un'artigiana di Roma. «Mi piace - precisa - condividere il lavoro con altre realtà artigianali ed in particolar l'idea che il gioiello possa essere sempre abbinato con un cappotto e un vestito. Amo studiare le diverse tecniche, combinare i colori, sono appassionata di moda e le mie collezioni seguono le tendenze del momento. Con le perle satinate di Murano sto creando un'edizione limitata di collane che presenterò a dicembre».



LA BOTTEGA

Orsola Mainardis ricerca sempre nuove soluzioni per cui la sperimentazione è continua: dopo una lunga esperienza nel suo primo laboratorio-atelier, a pochi passi da Punta della Salute, è stata inaugurata la prima bottega che si inserisce in un percorso culturale importante, il Dorsoduro Museum Mile. «Il sogno del negozio che si presenta come bottega, salotto e atelier conclude - è sicuramente un traguardo, tuttavia da oggi vivrò un nuovo inizio come carriera. Dalle mie creazioni trapelano la storia di Venezia, anni dediti allo studio e la tanta passione che, da oltre vent'anni, ho per questo bellissimo mestiere veneziano».