Diecimila spettatori per le competizioni sportive nazionali ed internazionali, che salgono a 12mila per concerti e spettacoli in cui il pubblico occuperà anche il piano di gioco. Il tutto in una struttura che, oltre al basket, potrà ospitare anche match di pallavolo, tennis, calcetto e pallamano, nonché tornei di basket e volley su tre campi paralleli disposti in modo trasversale. Il progetto preliminare dell'Arena messo a bando dal Comune nell'ambito del "Bosco dello sport" fissa già le caratteristiche sostanziali che dovrà avere l'impianto sportivo (ma non solo) che la città attende da quando ci si è resi conto che i 3.500 posti del Taliercio erano ormai insufficienti.

La futura Arena si svilupperà su una pianta ellittica che, come una "torta" a più livelli, partirà da una base al piano terra di 170 metri per 200, per poi ridursi a 160 per 120 metri a partire dal primo piano, per raggiungere un'altezza di 28 metri più altri cinque previsti per collocare l'insegna. Al "livello zero" ci saranno dunque i parcheggi (quelli per dirigenti e Vip, disabili, circolazione e sosta dei pullman dei giocatori, più i mezzi di servizio, mentre per il pubblico saranno nelle aree circostanti), quindi un blocco di locali per uffici e servizi (biglietteria, bar, negozi merchandising ed altro) al di sopra del quale si svilupperà la "piazza rialzata" a cinque metri dal piano terra, collegata da un sistema di scale esterne. Complessivamente sono previsti quattro "blocchi" di risalita, di cui tre riservati agli spettatori locali e il quarto, in prossimità del futuro stadio e più vicino alle rispettive aree di parcheggio riservate, destinato invece agli spettatori ospiti.



L'ARENA

Arrivando all'Arena vera e propria, sono previsti tre anelli di tribune, ognuno funzionalmente indipendente potendo contare su percorsi di accesso dedicati: quello inferiore, diviso in due sezioni e destinato ad ospitare posti "premium", posti per spettatori disabili e posti per la stampa; un secondo livello per spettatori Vip ed autorità; un anello superiore di posti più commerciali. Ai livelli più vicini al terreno di gioco sono previste due file con 22 "sky-boxes" (salette riservate da 10 posti spettatore ciascuna per un totale di 220 posti), aree "lounge" comuni per attività di relazione, anche attrezzate con cucine e servizi indipendenti. In alto, poi, non mancherà un ampio roof bar/restaurant per ospitare attività di rappresentanza e promozione commerciale, ed un giardino pensile di pertinenza del ristorante. Oltre alle scale, ci saranno ovviamente anche otto ascensori con capienza pari a 13 persone ciascuno, per garantire l'accessibilità su qualunque livello. Dal punto di vista architettonico, il "segno" distintivo saranno le vetrate colorate circolari che saranno distanziate dall'edificio vero e proprio e che, pur essendo sfalsate, saranno comunque fisse.