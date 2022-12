MESTRE - Nessuna tregua per le feste di Natale sul fronte criminalità di strada lungo l'asse di corso del Popolo, diventato suo malgrado fra le zone considerate più a rischio della città. Santo Stefano da dimenticare per una sessantenne che era uscita da poco per fare quattro passi in centro a Mestre. La donna, residente in zona, stava imboccando via Mestrina dopo aver percorso tutto corso del Popolo, quando è stata aggredita da uno sconosciuto che puntava alla sua borsetta. L'uomo l'ha sorpresa alle spalle e per strapparle la tracolla non ha esitato a scaraventarla a terra. La poveretta è stata soccorsa da un passante che, dopo averla tranquillizzata assicurandosi che non necessitasse di cure mediche, ha allertato la polizia. Sul posto è arrivata in pochi minuti una Volante e gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima, la quale purtroppo non saputo dare dettagli utili all'identificazione del delinquente. Ha potuto solo indicarne la direzione di fuga, verso la stazione: per il resto tutto è accaduto in una manciata di minuti verso le otto del mattino, giusto il tempo di sentirsi strattonata e ruzzolare sul marciapiedi. Nella borsa la donna, di nazionalità ucraina, aveva poco più di 300 euro in contanti, documenti ed effetti personali e il cellulare. Sul luogo dell'agguato, visto la densità di esercizi commerciali, ci sono diverse telecamere ed è molto probabile che almeno uno degli impianti di videosorveglianza abbia ripreso la scena.

PER STRADA

E sempre di mattina, attorno alle 10.30, della Vigilia ecco un altro episodio alquanto cruento. Siamo in via Milano, protagonista un 65enne mestrino che stava camminando verso casa. All'improvviso ha sentito qualcosa di ghiacciato sul collo e quando si è girato ha visto un ragazzo con una bomboletta spray in mano. Quest'ultimo ha cercato quindi di scusarsi, cercando di ripulirlo. Me era solo un escamotage avvicinare il pensionato e strappargli la collana d'oro. A quel punto il derubato non ci ha pensato due volte e ha reagito rincorrendolo e una volta raggiunto, dopo una violenta colluttazione è riuscito a rientrare in possesso della catenina costringendo il ladro a scappare a mani vuote.

Mentre è attorno alle due della notte fra Natale e Santo Stefano che a telefonare al 113 è un autista di un pullman dell'Atvo in partenza dal piazzale della stazione dei treni: a bordo aveva un passeggero che era andato in escandescenze e in pieno stato confusionale con un martelletto aveva sfondato ben cinque vetri del mezzo. Sono stati poliziotti a renderlo inoffensivo, portandolo in questura per l'identificazione, procedendo quindi a denunciarlo per danneggiamento aggravato.