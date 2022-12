Venezia. Borseggiatrice tenta due colpi di seguito, ma il marito di una vittima se ne accorge e la fa arrestare

VENEZIA - Borseggiatrici scatenate a Venezia. Si è consumato oggi, lunedì 19 dicembre, l'ennesimo tentativo di furto con strappo nei confronti di una turista. Una pattuglia dei carabinieri, impegnata in centro storico in un servizio di controllo del territorio, è intervenuta dopo una segnalazione. In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, i militari hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di una donna egiziana che avrebbe tentato di strappare la borsa ad una signora che si trovava a Venezia per visitare la città.

La tecnica della borseggiatrice

L'extracomunitaria avrebbe seguito per alcuni metri la turista, attendendo il momento giusto per portarle via la borsa. Il marito però, accortosi del movimento ai danni della moglie, è riuscito a bloccarla e ha subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Era il secondo tentativo di furto

Una volta identificata, gli investigatori si sono resi conto che la stessa era stata fermata, poco prima, dai carabinieri del Nucleo Natanti del Comando Provinciale per un altro presunto tentato furto. In questa circostanza, però, i militari avevano proceduto solamente al deferimento in stato di libertà della donna. Il giorno successivo è stata sottoposta a giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale che ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione presso gli Uffici dell'Arma dei Carabinieri due volte a settimana.