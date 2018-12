Nelle Mercerie a borseggiare pochi giorni dopo il parto. E con lei c'era anche una 15enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Lo scorso autunno era stata fermata dopo un borseggio, ma subito rilasciata in quanto incinta. Nel frattempo ha partorito, un paio di settimane fa, e il giorno di Natale è stata nuovamente bloccata e arrestata a Rialto, mentre infilava la mano all'interno dello zainetto di una turista indiana, con la copertura di una complice.Una ragazza di nazionalità bosniaca, da poco diventata, è comparsa ieri alla Cittadella della giustizia di Venezia, di fronte al giudice Daniela Defazio, per rispondere dell'accusa di furto aggravato, mentre una connazionale, di soli 15 anni, è destinata a finire in una struttura di prima accoglienza per minori non accompagnati, su disposizione del Tribunale per i minorenni.