Borseggiatrice in azione, vaporetto bloccato dalla polizia

di Davide Tamiello

VENEZIA - Scippata al primo giorno (o quasi) di vacanza. Il soggiorno in città è cominciata decisamente male per una, derubata in vaporetto, sulla linea 1, mentre stava andando verso San Marco: è riuscita a intravvedere la ladra far cadere il suo portafogli mentre stava scendendo alla prima fermata utile. Quando l’ha recuperato, ovviamente, era vuoto. Un colpo che è andato decisamente bene: la donna aveva appena prelevato i soldi che le sarebbero dovuti servire per tutta la vacanza, alcune migliaia di euro.