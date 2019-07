© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Nel primo pomeriggio di sabato 20 luglio, una pattuglia della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto,, notava unaapparentemente originari del Sud America, che velocemente uscivano dalla stazione ferroviaria di Venezia S.L..Gli agenti, attirati dal comportamento anomalo dei due, decidevano di seguirne gli spostamenti, osservando chementre camminavano, avvalorando in tal modo il sospetto che i due potessero essere borseggiatori.I due stranieri dopo alcuni minuti, si univano ad altri tre soggetti.Nel frattempo la Sala Operativa informava che nella stazione ferroviaria di Venezia,mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale. La borsa in questione veniva trovata in possesso del gruppo dei sospettati. Al suo interno vi era un portafogli già svuotato del contenuto.Rilevando assoluta corrispondenza tra gli oggetti ritrovati e quanto sottratto alla turista, i malfattori venivano messi alle strette e davanti all’evidenza si decidevano a consegnare il denaro prelevato dal portafogli. Poco dopo veniva recuperata anche tutta la documentazione e gli altri effetti, abbandonati dagli autori del furto all’interno del camerino di un negozio di abbigliamento presente in stazione. L’esame delle immagini delle telecamere ha poi permesso di ricostruire i momenti successivi al furto e la dinamica di fuga.La refurtiva è stata riconsegna integra alla turista che ha potuto continuare il suo viaggio e coloro che sono stati individuati come responsabili del furto , tutti di origine sudamericana, sono stat