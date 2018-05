Borseggiatori professionisti seguono la turista in hotel. Presi e già liberi

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Unadiarrestati fuori da un hotel, con alle spalle una. Ma sono, nonostante il provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha comminato loro il divieto di dimora dalla provincia di Venezia. E il questore ha aggiunto un foglio di via obbligatorio con ordine di allontanamento immediato dal Comune di Venezia e divieto di ritorno per tre anni. Mercoledì la combriccola era stata arrestata dalla Polizia Municipale di Venezia per furto aggravato a un’anziana turista statunitense. La donna camminava a fatica, i banditi l'hannonel centro storico dove alloggiava e si sono introdotti nella hall, dove hanno approfittato di un momento di distrazione della donna: bottino il portafoglio contenente diverse banconote nella borsa. Ad oggi i quattro ladri sono già liberi...