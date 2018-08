Borseggiatore sul vaporetto bloccato dai turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non appena hanno capito che quell’uomo era un borseggiatore si sono scagliati su di lui per bloccarlo. Sono riusciti a trattenerlo per qualche minuto, ma alla fine il ladro è riuscito a scappare e a dileguarsi nel nulla. Il tutto documentato da un video twittato dall’artista canadese Katrina Olson, direttrice del Canadian fashion film festival, e postato poi dal gruppo Facebook “Sciopero dell’abbonamento Actv”. È la donna, a Venezia in vacanza, a raccontare l’accaduto di lunedì pomeriggio.«Ero insieme alle mie figlie all’imbarcadero di Ca’ Rezzonico - spiega - quando, in direzione opposta, è arrivato un vaporetto della linea 1. Da lì, un uomo ha cominciato a urlare: “Qualcuno chiamo la polizia, quest’uomo mi ha messo la mano in tasca e ha cercato di rubarmi il portafoglio”». A quel punto, due turisti si lanciano sull’uomo individuato.