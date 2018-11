Prima Borsa del Turismo esperienziale & ForHoreca: 3 giorni di incontri e opportunità

VENEZIA - Cento buyers e 300 sellers accreditati, 5000 appuntamenti programmati. 50 eventi formativi gratuiti per agenzie viaggi, alberghi e ristorazione. In contemporanea il Salone della ricettività ForHoreca, col patrocinio di Fipe Veneto, con servizi e proposte tecnologiche.



La prima Bitsep, Borsa del Turismo Esperienziale, si svolgerà al VTP/Terminal Passeggeri di Venezia, dal 19 al 21 novembre prossimi. Nel settore turismo, oggi in netta crescita, natura, sport, mestieri, arte, enogastronomia e altri aspetti peculiari del territorio entrano nel viaggio da protagonisti. L'apertura ufficiale della Borsa prevede, lunedí 19 novembre alle 10, un dibattito sulle nuove opportunità del turismo esperienziale, con l'intervento di Agostino Agostinelli di Federparchi, Renato Bellomi (Fiavet Veneto), Franco Cernigliaro (manager Swarovski Optik Italia) e altri esperti anche enoici come Nicola D'Auria, presidente Movimento Turismo del Vino.



Nei tre giorni ampi spazi, aperti a tutti gli operatori, saranno dedicati a momenti formativi sulle nuove strategie commerciali e sui nuovi trend del mercato travel. La manifestazione, che si svolge in contemporanea a ForHoreca, l'evento dedicato a hotel, ristoranti e bar con il patrocinio di Fipe Veneto e Confesercenti, comprende servizi Job per la ricerca di personale specializzato, e un'area espositiva dedicata alle attrezzature e alle forniture per la ricettività. L'iscrizione on line consente l'acquisto del biglietto ridotto. Tutti gli eventi sono a ingresso libero: l'area Borsa é riservata ai buyer e ai seller accreditati.

