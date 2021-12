Borsa rubata nella casetta di Natale, la commerciante non se ne accorge, ma la recuperano quelli del Fritoin

MESTRE - Sono entrati nella sua casetta dei mercatini e le hanno rubato la borsa. Fortunatamente il danno si è limitato ai 70 euro che la donna aveva in portafoglio: la buona notizia, infatti, è che è riuscita a ritrovare tutto poche ore più tardi. La disavventura è capitata a Sara Battaggia, commerciante ai mercatini di Mestre. Il suo banco di oggettistica si trova in via Allegri e, giovedì sera, si è ritrovata a essere vittima di un furto. «Avevo appoggiato la borsa nella casetta, stavo lavorando e non mi sono accorta di quando è successo - racconta - a un certo punto però mi sono girata e ho scoperto che era sparita». La mattina dopo, però, un ragazzo e i titolari del Fritoin di via Ca' Savorgnan hanno ritrovato la borsa in zona. «Sono felicissima, alla fine a parte i soldi c'era ancora tutto - continua - ci tengo particolarmente a ringraziare i signori che mi hanno aiutata, dover rifare i documenti sarebbe stata una scocciatura di non poco conto».