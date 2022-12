VENEZIA - Boris Johnson, già primo ministro del Regno Unito e leader del partito conservatore, era ieri a Venezia insieme alla moglie Caroline per partecipare al matrimonio di una coppia di amici. Fiori d’arancio per Sophia Miriam Marie Louise Blanco True e Declan Patrick Lyons: una cerimonia celebrata nella chiesa di San Zaccaria, la stessa scelta da Federica Pellegrini per le sue nozze la scorsa estate.



Il padre della sposa è un lord e politico britannico, Nicholas Edward True, fortemente legato all’Italia, tanto da parlare un italiano più che ottimo. In un’intervista rilasciata a Tele Londra ha dichiarato di essere molto vicino e legato all’Italia sin da quando era un ragazzo. “Ogni persona educata - commenta Nicholas Edward True - deve voler bene all’Italia e alla cultura italiana, culla della cultura del mondo. Sin da giovane ero affascinato dalla storia dei romani e portavo i miei genitori a visitare le fortezze. Ho studiato storia bizantina, iniziai a frequentare Venezia e, ho vissuto per molto tempo a Roma. Anni dopo decidemmo di acquistare una casa in Italia, una storia molto lunga, una storia dell’amore. L’Italia è parte della mia vita e voglio tanto bene a questo Paese e alla gente italiana”. Nicholas Edward True non ha mai progettato la carriera politica, era un docente di storia all’università. “Lo stato inglese in quel periodo era in piena crisi - continua - e un mio amico mi ha chiesto di andare a Londra per aiutare il partito conservatore. Non ero interessato, ma ho detto di sì perché c’era un personaggio incredibile, la Margaret Thatcher, che era una ispirazione per i giovani ed è perciò per caso che cominciai a lavorare in politica. Il resto è storia”. Gli piacerebbe che a Venezia venisse inoltresalvata la “venezianità”. “I veneziani - conclude - hanno creato una cultura del mar, come dicono loro, assolutamente unica nel mondo. Questo è un esempio in miniatura, dobbiamo rispettare e preservare le tradizioni. Il genio dell’ Inghilterra è di essere stata sempre aperta con il resto del mondo, proprio come Venezia che ha una sua cultura del mare”. Il rito è stato officiato dal padre benedettino James Hood. La coppia, entrambi sono consulenti politici, è stata accolta dal parroco della chiesa di San Zaccaria. “Una cerimonia - dice Don Roberto Donadoni - molto sobria e che ha visto la partecipazione attiva di 180 persone che pregavano cantando durante tutta la celebrazione, nella stragrande maggioranza erano tutti giovani. Gli invitati, inglesi, sono stati più che rispettosi dell’ambiente in cui si trovavano”. “Conosco - aggiunge - la famiglia della sposa da tempo, sono spesso a Venezia e frequentano molto la nostra chiesa. Quando sono in città vengono sempre alla nostra Santa Messa domenicale”. La chiesa di San Zaccaria è infatti una delle più belle chiese della città, si trova a pochi minuti da Piazza San Marco e Palazzo Ducale, è sempre visitata da molti turisti anche in virtù del museo, dove si trova una cripta ricca di grande fascino che risale all’anno mille, e scrigno di opere d’arte.