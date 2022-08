Boom di visitatori alla chiesa di San Zaccaria, curiosi nel luogo dove Federica Pellegrini ha pronunciato il suo "sì"

VENEZIA - È boom di visite alla chiesa di San Zaccaria a Venezia, subito dopo la celebrazione del matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta del 27 agosto. La chiesa è sempre stata una delle più visitate della Laguna ma nelle ultime 24 ore ha registrato un continuo via vai di curiosi e turisti per vedere dove la Divina ha pronunciato il "sì" al suo alenatore. «La nostra chiesa è ogni giorno meta di tanti turisti, ma ieri (27 agosto, ndr) e oggi abbiamo registrato un notevole incremento di visitatori, forse anche tanti curiosi arrivati in seguito alla notizia del celebre matrimonio» ha detto John, uno dei custodi addetti alla biglietteria per accedere alla cripta del X secolo.

Nel frattempo per la luna di miele Fede e Matteo dovranno attendere un paio di settimane, prima li aspettano diversi eventi sempre in Laguna per la Mostra del Cinema. Dopo la festa di ieri sera, la coppia si è concessa oggi una giornata di relax nella suite dell'hotel Danieli a due passi da Palazzo Ducale, dal Ponte dei Sospiri e piazza San Marco.