VENEZIA - Le difficoltà operative di Actv nell’applicazione del bonus trasporti non sono andate giù al Comune. Al pronti-via la partecipata di Ca’ Farsetti è stata colta impreparata nell’accettazione del beneficio governativo, facendo sapere ai viaggiatori, che prima del 20 settembre non se ne sarebbe parlato. La pezza ce l’ha voluta mettere l’assessore alle partecipate Michele Zuin, il quale in fretta e furia ha tamponato la questione: «Con il sindaco abbiamo chiesto all’azienda Avm/Actv lo sforzo operativo per anticipare il bonus trasporti in modo che gli utenti non vengano danneggiati a causa delle complessità della procedura ministeriale».

Quindi l’attesa è stata tagliata di quindici giorni: «Da lunedì 5 settembre sarà possibile riconoscere lo sconto sull’acquisto degli abbonamenti e un rimborso a coloro che l’hanno già acquistato dopo il 1. settembre. Le famiglie hanno già tanti problemi e anche se il Ministero del Lavoro ha fatto il provvedimento un po’ in ritardo, lasciando poco tempo alle aziende di trasporto pubblico per adeguarsi, non vogliamo che queste criticità ricadano sulle famiglie e quindi garantiremo il ristoro economico fin da subito», ha concluso Zuin. Infatti, già nella serata del 1. settembre l’azienda è corsa ai ripari, dichiarando che il bonus trasporti sarà accettato.



I CASI