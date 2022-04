Buono benzina ai dipendenti: 200 euro contro l'aumento dei prezzi. Ma alla San Marco Group anche bici elettriche, rimborsi e corsi di sport e cucina

MARCON - San Marco Group, società di produzione di pitture e vernici per l'edilizia, ha previsto per i propri dipendenti buoni del valore di 200 euro da spendere in benzina o altri servizi. Inoltre, come ulteriore sostegno contro l'aumento dei prezzi delle bollette di luce e gas, l'azienda ha previsto la possibilità di ottenere un rimborso in conto welfare su queste spese per il primo trimestre 2022, fino a un massimale di 150 euro, a conferma della sua responsabilità sociale.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Coronavirus. L'azienda veneta che paga baby sitter e badanti ai... IL PREMIO Operai resilienti: l'azienda San Marco Group li premia con un... MARCON Colorificio San Marco, ferie in regalo tra dipendenti per evitare la...

L'azienda veneta che paga baby sitter e badanti ai dipendenti, rimborsa le bollette e dà pc e tablet ai figli

Bonus benzina e bici elettriche

Inoltre verranno messe a disposizione delle nuove biciclette elettriche per incentivare una mobilità più attenta all'ambiente e promuovere uno stile di vita più sano e attivo. «Già dall'inizio del 2020 - ricorda il presidente e Ad Pietro Geremia -, abbiamo anticipato una modalità di gestione del tempo basata su rispetto e flessibilità lavorativa: è stata inoltre istituita la Banca ore solidale, che dà la possibilità a tutti i dipendenti di donare le proprie ferie ai colleghi che ne hanno più bisogno. Non solo: per assicurare pieno sostegno e benessere l'azienda ha messo a punto lo Sportello Benessere, un servizio di assistenza psicologica gratuito».

Sport e corsi di cucina pagati dall'azienda

L'azienda non è infatti nuova a forme di sostegni per i propri dipendenti. Fra le novità più interessanti spiccano i corsi gratuiti per il tempo libero, che includono le più svariate attività: dallo sport alla cucina, dalla creatività agli approfondimenti culturali. L'adesione alla piattaforma si è rivelata un successo, sottolineato da una crescita costante nel corso degli anni: nel 2021 l'azienda ha registrato un aumento degli importi convertiti del 16% rispetto all'anno precedente, per un importo welfare totale superiore ai 675.000 euro.