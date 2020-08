Esplode la bombola del gas in casa: marito e moglie feriti, abitazione distruttaa

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Esplosa una bombola di gas a Cesarolo di San Michele al Tagliamento, feriti marito e moglie. L'abitazione nella quale è avvenuta l'esplosione è andata distrutta. Della coppia la più grave sarebbe la donna, una 70enne, elitrasportata all'ospedale di Udine.



L'allarme è arrivato poco dopo le 7.30 di stamattina, 13 agosto 2020, al 115. A esplodere una bombola di gas in una abitazione a due piani in via Malamocco, lungo la strada che dalla Regionale per Bibione porta a Terzo Bacino. Sul posto, tra le campagne di San Michele, sono arrivati i Vigili del fuoco di Portogruaro con i colleghi dei vicini comandi di Udine e Pordenone. Con loro anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 08:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA