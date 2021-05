Evacuata ampia zona della Fincantieri: rimosse le prime grosse bombe

MESTRE - Conclusa questa mattina la prima parte delle operazioni di rimozione di parte delle cinque bombe ritrovate in aprile in un cantiere all'interno dello stabilimento di Fincantieri a Porto Marghera. I militari artificieri dell’ottavo Reggimento genio guastatori paracadutisti Folgore di Legnago (in provincia di Verona) hanno fatto evacuare una zona per un raggio di 100 metri mentre i treni tra Mestre e Venezia sono stati bloccati tra le 8 e le 9. Nel pomeriggio gli ordigni della seconda guerra mondiale saranno fatti brillare nelle campagne di Mira, mentre domani gli artificieri procederanno con la rimozione delle ultime due bombe.