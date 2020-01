Città bloccata per il Bomba day, evacuazione in vista per tremila persone

MESTRE - Il "Bomba day" sarà domenica 2 febbraio. L'incontro di oggi, martedì 21 gennaio, nella sala tecnica della prefettura all'interno della caserma dei vigili del fuoco di Mestre, ha stabilito un piano di massima per le operazioni di smaltimento dell'ordigno bellico di oltre 200 chili trovato in un cantiere di Porto Marghera pochi giorni fa. "Prevederemo diversi tavoli tecnici in questi giorni per suddividere le varie fasi delle operazioni in base alle competenze", spiega il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto.

Operazioni che partiranno alle 6 di mattina, con l'evacuazione di oltre tremila persone (il raggio stimato di pericolosità della bomba è di oltre 1800 metri). Poi procederanno le operazioni di disinnesco da parte del genio guastatori di Legnago e, infine, il trasporto in mare aperto dell'ordigno da parte della Marina militare dove verrà fatto brillare. Per tutta la mattinata verrà interdetto il traffico della navigazione, aereo e veicolare. Verrà interdetta la linea ferroviaria e il Ponte della Libertà.