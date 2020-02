Bomba day, Venezia si ferma: zona rossa inviolabile, evacuazione dalle 7

MESTRE C'è chi ha programmato il weekend fuori città, qualcun altro partirà all’alba e poi c’è chi prenderà la navetta per il Taliercio. Inevitabilmente, però, ci sarà anche chi proverà a "fare il furbo" chiudendosi in casa e aspettando che tutto sia finito. Un rischio bello e buono, è bene sottolinearlo: ci sono due ordinanze, del prefetto e del Comune, a intimare lo sgombero della cosìddetta “zona rossa” per il “bomba day” di oggi, violarle significa andare contro dei provvedimenti ufficiali.

Se qualcuno dovesse essere scoperto a gironzolare durante le fasi del disinnesco nell’area interdetta, sarà prelevato e portato fuori dai confini prefissati e le operazioni degli artificieri andrebbero immediatamente sospese fino nuovo ordine a procedere. Un trambusto che potrebbe costare anche una denuncia. Il raggio di sicurezza dal punto del ritrovamento dell’ordigno, fissato a duemila yard (1.816 metri) dagli artificieri, si basa sugli effetti collaterali di una potenziale esplosione. Il rischio principale, infatti, è legato alle schegge, che potrebbero essere proiettare anche a due chilometri di distanza da quel cantiere di via Ferraris a Porto Marghera. Parliamo di una bomba sganciata da un aereo americano nel ‘44 di 500 libbre (226 chili) di cui 127 di tritolo: chiaro che le precauzioni in questo caso debbano essere massime.

DIRETTIVA sulla BONIFICA del 2 febbraio 2020

IL PIANO

Tra ponte della Libertà completamente deserto, posti di blocco lungo tutto il perimetro, e grandi pattuglie di forze dell’ordine sarà senza dubbio una mattinata surreale. Il tavolo di coordinamento aprirà alle 5.30, nella sala del comando operativo nella caserma dei vigili del fuoco di Mestre. Dalle 6 alle 7, verranno evacuati i 3.500 residenti, tra cui anche sei alberghi. I parcheggi chiuderanno alle 7, termine ultimo per far uscire le auto. Guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato metteranno a disposizione 27 pattuglie (quindi 54 uomini): da una parte si occuperanno del porta a porta dei residenti, dall’altra inizieranno i controlli anti sciacallaggio. Si aggiungeranno 140 agenti di polizia locale e 200 volontari della protezione civile, per assistere le operazioni di sgombero e per presidiare i tanti posti di blocco lungo tutto il perimetro dell’area interdetta. Le navette porteranno al Taliercio dove verrà allestito dalla protezione civile un punto ristoro per gli sfollati. Dalle 7.30, quindi, arrivato il via libera delle autorità, gli artificieri del Genio di Legnago inizieranno a disinnescare l’ordigno. La seconda fase partirà quando gli artificieri avranno rimosso le due spolette (anteriore e posteriore) della bomba rendendola, quindi, inerte. A quel punto la palla passerà alla Marina Militare: l’ordigno verrà messo in acqua, in ammollo, sorretto da dei palloni galleggianti e rimorchiato dalla nave. La velocità di crociera sarà tra i 4/5 nodi all’ora, percorrerà il canale dei Petroli, passerà le bocche di porto per poi raggiungere il punto scelto per il brillamento: l’area “Rada” al largo di Malamocco. Il tempo previsto per raggiungere la “Malamocco big cargo” è tra le tre e le quattro ore (massimo). A quel punto, si procederà a preparare la bomba, che verrà imbragata con delle microcariche telecomandate a distanza e immersa a circa 8 metri di profondità (due/tre dal fondale), distanza scelta dai tecnici della Marina per limitare gli effetti di propagazione sismica post esplosione. Qui, entrerà in vigore un nuovo ordine di divieto di navigazione e sorvolo (l’acronimo e Notam, “Notice to airmen”) per cui chiunque, anche gli artificieri del Nucleo Sdai della Marina, incaricati per il brillamento dell’ordigno, dovranno stare ad almeno un chilometro di distanza dall’area cargo. Le operazioni, qui, si chiuderanno in circa un’ora e mezza. Se tutto dovesse procedere secondo i piani e senza intoppi, quindi, la bomba potrebbe brillare intorno alle 17. Il boato sarà imponente e solleverà una colonna d’acqua alta almeno un centinaio di metri. Per evitare il minor impatto sismico possibile, gli specialisti della marina la faranno esplodere a circa un paio di metri dal fondo.

I DUBBI

La scelta di farla brillare in mare, però, ha suscitato anche qualche perplessità. Nei giorni scorsi Adriano Sfriso aveva sottolineato gli effetti di una esplosione simile in un mare dal fondale non troppo profondo. «Il colpo coinvolgerà una superficie ampia, distruggendo tutto ciò che c’è - aveva spiegato- l’onda d’urto in acqua si propaga velocemente, il fondale ne risentirà di sicuro. Sarebbe stato meglio procedere a terra, in una zona desertica o in una cava». In effetti dieci anni fa, in occasione di una bomba assolutamente identica a circa 500 metri di distanza da quella di via Ferraris, si era proceduto con un trasporto a terra, verso la zona delle Giare. Qui, era stata sotterrata e fatta esplodere. Questa volta, però, i tecnici hanno ritenuto che fosse più sicuro procedere in un modo diverso, già testato comunque in numerose operazioni in tutto il resto del Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA