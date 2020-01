Ultimo aggiornamento: 16:36

VENEZIA - Un allarme è scattato aoggi, mercoledì 15 gennaio: in tarda mattinata è stato rinvenuto un ordigno bellico in un cantiere edile. Si tratta di una bomba di 500 libre sganciata da un aereo durante la 2. Guerra mondialeL'episodio in via Ferraris con artificieri e vigili del fuoco subito sul posto. L'area è stata interdetta al passaggio e messa in sicurezza.