Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 3 agosto 2021. Sono 663 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto, così distribuiti: 142 a Verona, 133 a Padova, 118 a Venezia, 105 a Vicenza, 102 a Treviso, 27 a Belluno e 18 a Rovigo. Sale così a 438.189 il numero dei positivi da inizio pandemia.



Gli attualmente positivi sono 12.747. Sono 11.643 le vittime del virus da inizio epidemia, 3 nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri in area non critica negli ospedali del Veneto, con 125 pazienti in carico, stabili le terapie intensive, con 16 pazienti.

