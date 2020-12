Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi ore 8: 26 vittime e 1.529 nuovi contagi rispetto alle 17 di ieri. Gli attualmente positivi sfondano quota 90mila

Coronavirus in Veneto, il bollettino delle ore 8 di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera sono 1.529 i nuovi contagi da Covid nel nostro territorio, questo porta il totale di positivi da inizio pandemia a quota 240.652, gli attualmente positivi sono invece 90.021. Sono state purtroppo 26 le persone morte per Coronavirus nella notte, il conto delle vittime continua a salire, portandosi a 6.038 decessi.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE ORE 8 - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Non accenna a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 ore il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5.

