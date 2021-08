Covid Veneto, il bollettino di oggi, domenica 1 agosto 2021

Il bollettino Covid oggi in Veneto. Sono stati 483 i nuovi contagi ca Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sempre Verona la città in testa, con 127, seguono Vicenza con 90, Treviso con 89, Padova con 64, Venezia con 59, Rovigo con 36, Belluno con 2. Sale a 437066 la conta dei positivi da inizio epidemia, e sono 12.355 gli attualmente positivi. Mediamente stabili i ricoveri negli ospedali della regione, ci sono 146 (-3) pazienti in area non critica e 18 (+1) in terapia intensiva. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore, il totale dei decessi da inizio pandemia è di 11.642 persone.

