Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 29 settembre 2021. Sono 253 i nuovi contagi da Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore nella nostra regione, nel dettaglio: 74 a Padova, 73 a Treviso, 50 a Venezia, 29 a Verona, 18 a Vicenza, 12 a Belluno, 5 a Rovigo. Il totale dei positivi da inizio pandemai sale così a 468.753. Il totale delle vittime da inizio epidemia è invece di 11.773, con 3 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In calo anche i dati dei ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 241 malati Covid (-2), in terapia intensiva 50 (-2).