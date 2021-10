Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021. Sono 455, in salita, i nuovi contagi nelle province venete nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale così a 475.593. Sono 8.868 gli attualmente positivi in isolamento. Tre le vittime nelle ultime 24 ore, la conta dei decessi sale ancora a 11.810.

Covid nelle province del Veneto

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Padova, con 111 casi, segue Verona con 101, Vicenza con 74, Venezia con 71, Treviso con 60, Rovigo con 29 e Belluno con 9.

