Covid in Veneto, bollettino di oggi, sabato 13 novembre 2021. Il virus non si ferma: 1.125 nuovi infetti e 2 vittime. Ricoverati a quota 360. Padova e Treviso oltre i 200 casi

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 13 novembre 2021. Continua a crescere la conta dei nuovi contagi da Coronavirus nella nostra regione, a riferirlo questa mattina è lo stesso presidente Luca Zaia, a margine del meeting del Cuamm oggi a Padova: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.125 nuovi infetti e 360 ricoverati. «Siamo davanti a quella che potremmo già definire la pandemia dei non vaccinati, e purtroppo è così». Lo ha affermato il presidente del Veneto. Continuiamo a dire che l'80% dei ricoverati in terapia intensiva è non vaccinato, ricordo che rappresentano solo il 15% della popolazione, sono comunque dati importanti», ha concluso.

Contagi e vittime oggi

Con i 1.125 nuovi contagi nelle ultime 24 ore sale a 490.423 il numero dei positivi da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 15.461. Due le vittime del Covid, sempre nelle 24 ore, la conta dei decessi sale a 11.872.

I contagi nelle province venete

Due le province dove il Coronavirus registra il maggior numero di contagi: Padova, con 287 casi, e Treviso con 216. A Vicenza e Venezia 182 casi ciascuna, mentre a Verona ce ne sono stati 152. A Belluno 55 nuovi casi e 35 a Rovigo.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF