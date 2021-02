Bollettino Coronavirus in Veneto, 518 nuovi contagi rispetto alle 17 di ieri e 23 vittime. Continuano a calare ricoveri e terapie intensive

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 2 febbraio 2021. Sono 518 i nuovi casi di contagio rispetto al report della Regione delel 17 di eri, il numero dei positivi da inizio pandemia sale a 313.316, gli attualmente positivi sono 32.044. I decessi sempre rispetto alle 17 sono stati 23, portando il numero complessivo delle vittime a quota 9.046.

I dati nelle 24 ore

Sono 621 i nuovi contagi Covid e 76 i decessi nelle ultime 24 in Veneto. Lo riferisce il bollettino della Regione. Per i nuovi positivi si tratta di un lieve rialzo dei casi rispetto a ieri (erano +510). Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si aggiorna così a 313.316, quello delle vittime a 9.046. Tra i numeri positivi, la continua discesa dei dati clinici: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.906 malati Covid (-57), nelle terapie intensive 222 (-15).

