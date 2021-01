Bollettino Coronavirus in Veneto, 291 casi e 17 vittime nella giornata, solo Treviso con più di 100 nuovi positivi

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 31 gennaio 2021. I nuovi contagi rispetto al report di stamani 291 in calo costante. I positivi da inizio pandemia sono così 312.476, gli attualmente positivi 33.820 (-125).

Il numero delle vittime sale purtroppo di 17 unità a 8.948 da inizio epidemia.

I ricoverati si attestano sotto quota duemila: sono 1972, i pazienti in terapia intensiva sono invece 249. La Marca trevigiana è l'unica provincia con oltre 100 positivi, tutte le altre ne registrano meno della metà a cominciare da Padova (50).

Numeri in netto calo nel bollettino giornaliero sul Covid in Veneto. Il report della Regione segnala 499 contagi e 9 decessi nelle ultime 24 ore. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 312.185 e quello delle vittime a 8.931. Si liberano man mano i posti letto negli ospedali, dove il trend di discesa dei ricoverati Covid è in atto da alcune settimane. I malati nei reparti non critici sono oggi 1.982 (-15), mentre nelle terapie intensive si trovano 254 persone (-7)

Ultimo aggiornamento: 18:40