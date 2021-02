Coronavirus in Veneto, 439 casi e 3 vittime nella giornata: aumento contenuto di ricoveri ed intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 27 febbraio 2021. Sono 439 i nuovi contagi nella nostra regione da stamani. Le vittime del virus sono invece 3 con il numero totale dei morti da inizio pandemia che raggiunge quota 9.840 con Verona la più colpita davanti a Vicenza e Venezia.

Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 333.175 e gli attualmente positivi sono 24.181 (+149).

Ricoveri di oggi

Per l'andamento dei ricoveri negli ospedali si segnalano nelle terapie intensive con 138 posti occupati quindi registrano un lieve aumento (+2) mentre sale di 17 unità (a 1.204) il numero dei pazienti in area non critica.

Vaccini fatti

Prosegue la campagna vaccinale in Veneto, alle 18.30 di ieri sera erano stati 211.425 i cittadini ai quali è stata somministrata almeno una dose di vaccino, di questi 111.707 hanno invece ricevuto il ciclo completo.

