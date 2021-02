Coronavirus in Veneto, 1175 nuovi casi e 22 morti in 24 ore, attuali positivi oltre quota 23mila Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 25 febbraio 2021. Continua a crescere il contagio nella nostra regione. Erano 702 i nuovi contagiati rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera e se ne aggiungono 473 nella giornata per un totale di 1.175.

Covid in Veneto

La maggioranza dei casi in provincia di Padova, con 295 nuovi infetti, poi Venezia e Treviso. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 330.750 persone, gli attualmente positivi sono 23.001 (+52 da stamani), i nuovi decessi registrati sono 22, il totale delle vittime da inizio epidemia è di 9.802 cittadini.

Nei reparti dei vari ospedali ci sono 1208 pazienti in area non critica e 138 in terapia intensiva.

Zaia in diretta: «Con Rt a 1 il Veneto va in zona arancione. Apertura scuole, il Cts deve esprimersi. Fasce a colori, verso l'anticipo»

Il report di questa mattina

Quanti vaccinati ci sono in Veneto?

Sono quasi 110.000 (per l'esattezza 109.935) le persone che hanno già ricevuto la seconda dose di immunizzazione anti-Covid in Veneto, mentre quelle che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose sono 197.768. Lo spiega il report sui vaccini diffuso dalla regione. Le dosi totali di antidoto somministrate dalle varie strutture sanitarie dall'inizio della fornitura sono 307.632. Le Usl di Treviso (50.402) e Padova (50,089) ne hanno fatte assieme oltre 100.000.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 18:44

