Covid in Veneto, 1167 casi e 22 vittime in 24 ore, crescono i positivi totali. Venezia la più colpita poi Treviso e Padova

Coronavirus in Veneto, di oggi 24 febbraio 2021, secondo il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 17.

Nella notte c'erano stati altri 565 nuovi casi e 5 morti, altri 602 casi e 17 vittime nella giornata.

Le persone attualmente positive sono 22.483 (+151 da stamani) e le vittime da inizio pandemia salgono a 9.780.

I pazienti ricoverati in reparti non critici sono 1.247 (dei quali 798 positivi) e 132 in terapia intensiva (dei quali 103 positivi).

La provincia più colpita è Venezia, prima di Treviso e Padova, uniche sopra quota 100 casi.

BOLLETTINO DEI CONTAGI DELLA REGIONE VENETO - SCARICA IL PDF

Il report delle 8

