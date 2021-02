Bollettino Coronavirus in Veneto, 741 casi e 6 decessi nella notte, risalgono i ricoveri e le terapie intensive

Coronavirus in Veneto, il bollettino regionale parla di 741 nuovi casi da ieri sera dopo i 718 ma nelle 24 ore precedenti con totale che sale a 328.078. Purtroppo anche altri 6 morti, con totale a 9.742.

A preoccupare sono i dati clinici: 1255 ricoverati in area non critica (+ 46 in 24 ore e + 7 da ieri sera) e 136 in terapia intensiva (+3).

Gli attuali contagiati, stamani a 22.297 anche questi in preoccupante crescita dai 21.988 di ieri sera: +309.

