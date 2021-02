Bollettino Coronavirus in Veneto, solo 322 nuovi contagi, ma 75 vittime nelle 24 ore, totale dei decessi oltre quota 9mila

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 1 febbraio 2021, con la costante discesa dei contagi, ma l'alto numero dei morti. Sono stati infatti 219 i nuovi contagi da Covid nella notte e solo 103 nella giornata di oggi (minimo da varie settimane) per un totale di 322 in 24 ore ovvero rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera.

Salgono così a 312.798 i positivi da inizio pandemia, 32.741 gli attualmente positivi in costante calo. Nuovi decessi: sono stati purtroppo 75 nelle ultime 24 ore che portano i decessi totali a superare quota novemila: 9.023.

Prosegue la discesa dei dati clinici, con ricoverati nei reparti non critici sotto quota duemila (1.911) e 232 (-15) nelle terapie intensive.

Tutte le 7 province oggi sono sotto i 30 contagi con 2 soli a Rovigo e 6 a Belluno.

Vaccinazioni

Sono 182.163 le dosi vaccinali anti-Covid somministrate finora in Veneto. Le persone che hanno già completato il ciclo di profilassi sono 68.584. Lo rende noto la Regione. L'unità sanitaria che ha effettuato il maggior numero di inoculazioni è quella di Padova, con 27.958.

