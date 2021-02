Bollettino Covid in Veneto, da stamani 272 nuovi contagi e 25 vittime, incidenza dei positivi al 3,13%

Dopo un mese di calo dei contagi quotidiani il Veneto torna a superare i 1.000 casi di positività al Covid in 24 ore. Il report della Regione registrava infatti stamani - 18 febbraio - 1.042 contagi in più rispetto a ieri, per un totale di 323.888 infetti dall'inizio dell'epidemia. Nella giornata di oggi però - dalle 8 alle 17 - sono stati solo 272 i nuovi casi.

Elevato però il numero dei decessi che sono 25 in più rispetto a stamani per un dato complessivo di 9.676 vittime. L'incidenza dei positivi sui tamponi - ha detto oggi il presidente Luca Zaia - resta di poco superiore al 3 % (3.13).

Nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverate 1.268 persone, nelle terapie intensive 137 8+2 da stamani).

