Coronavirus in Veneto, nuovi casi sotto quota mille da ieri sera, ma altre 6 vittime. Padova la provincia più colpita Il bollettino

Coronavirus in Veneto, sono 944 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Veneto da ieri sera alle 17 che portano il totale degli attualmente positivi a 38.954. Lo riferisce il Bollettino delle ore 8 di oggi 21 marzo. Le vittime salgono a 10.348, (6 i decessi nella notte).

In lieve calo i ricoveri in ospedale 1.371 (-5), in terapia intensiva altri 209 ricoverati (+7). I guariti sono in totale 316.743 mentre il totale dei positivi è di 366.555.

Padova la provincia più colpita con 264 casi, tutte sotto i 200 le altre province. A Verona resta il triste primato delle vittime: 2392 oltre 450 in più di Vicenza poi seguono Venezia e Treviso quindi Padova Belluno e Rovigo.

