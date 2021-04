Covid in Veneto, meno di mille nuovi casi in 24 ore, ma altri 34 morti

Coronavirus, sono 988 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (729 nella notte), con una incidenza del 2,74%. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto di oggi, 9 aprile, alle 8. Gli infetti totali dall'inizio dell'emergenza salgono a quota 393.282. I morti in un giorno sono 38, portando il totale a 10.899. Il numero degli attualmente positivi in Veneto è di 32.918.

I ricoverati in meno sono complessivamente 74 (il numero è 2.194:, 1886 in area non critica (-61), 308 in area critica (-13). «Oggi mi sembra un buon bollettino» ha commentato Zaia.

Le persone attualmente positive sono scese in effetti di oltre 300 unità rispetto alle 33.276 di ieri sera

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi oggi è Treviso (177) con 2 più di Padova.

Il report

Vaccinazioni

Solo il 6% della popolazione del Veneto, pari a 291.985 persone, ha completato finora il ciclo vaccinale anti-Covid. È quanto emerge dal report della Regione. Le dosi di antidoto somministrate sono 1.065.922, l'84,2% di quelle consegnate alla regione. Il 15,9% della popolazione (773.9379 ha ricevuto la prima inoculazione. Cresce il dato della popolazione over 80 che ha avuto la prima dose di antidoto, il 77%.

