Coronavirus in Veneto, 682 nuovi casi e 12 vittime nella notte, continua il calo dei positivi Il bollettino

Coronavirus Veneto, sono 682 i nuovi positivi e 12 i morti da ieri sera . Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di oggi, 8 aprile 2021.

Le persone attualmente positive sono 34.139 (-617) mentre i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 10.861 (+12). I guariti totali sono 347.294 mentre le persone che si sono contagiate sono 392.294.

I ricoverati in ospedale in area non critica sono, tra positivi e negativizzati, 1.947 (-10) e 321 (+2) in terapia intensiva sempre rispetto a ieri sera.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi oggi è Padova (221).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO dell'8 aprile ---> LEGGI E SCARICA

