Coronavirus in Veneto, 265 nuovi casi e 4 vittime nella notte, leggero aumento dei positivi Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati nel bollettino delle ore 8 di oggi, 19 aprile, diffuso dalla Regione Veneto. Sono 265 i nuovi positivi e 4 i morti nella notte. Le persone attualmente positive (e in isolamento domiciliare) sono 26.522 in leggero aumento. Le vittime da inizio pandemia salgono a 11.111. I pazienti ricoverari nei reparti non critici sono 1.495 (-3) e 264 i casi più gravi nelle terapie intensive (+1).

Le 24 ore

Il Veneto registra 497 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 7 decessi. Si tratta di un aggiornamento che, come sempre al lunedì, risente della minore attività di contact tracing nel fine settimana. I tamponi sono stati infatti 10.786 (rispetto alla media di 35-40.000 giornalieri) con un tasso di positivi del 4,61%. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 401.947. Scende ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid sono in totale 1.759 (-7), dei quali 1.495 ricoverati nei reparti non critici (-8), e 264 nelle terapie intensive (+1).

