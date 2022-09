Luce e gas, i commercianti di Venezia e Rovigo strappano le bollette in piazza

VENEZIA - Gli imprenditori aderenti a Confcommercio di Venezia e Rovigo stracceranno simbolicamente in piazza le bollette di luce e gas, con gli importi "monstre" di questo periodo, in una manifestazione pubblica in programma mercoledì prossimo, 14 settembre, a Mestre (Venezia). Per l'occasione sono stati invitati tutti i presidenti delle associazioni di categoria presenti nella Camera di commercio veneziana, i presidenti delle Ascom mandamentali della provincia, le associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle famiglie, i privati e i Comuni della Città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo. «Ci troviamo assieme, con una mobilitazione corale - spiega il presidente di Confcommercio Venezia e Rovigo, Massino Zanon - perché il problema è di tutti e non di una sola parte. Scopo dell'iniziativa è mettere in campo una dimostrazione che sollevi l'attenzione sui rincari e chieda alla politica nazionale di adottare con urgenza le contromisure, tempestive ed efficaci. È da ottobre dello scorso anno che i prezzi sono cresciuti e poi da febbraio, a causa della guerra, letteralmente schizzati alle stelle. Finora però si è ragionato a spot, con provvedimenti provvisori, che servono a tirare avanti ma non portano la soluzione strutturale all'emergenza che stiamo attraversando. Serve - conclude - una programmazione seria nel campo della autosufficienza energetica, del contenimento dei costi, del rilancio dell'economia, dello sviluppo del sistema Italia. Tutte le associazioni di categoria faranno sentire, insieme, la propria voce».