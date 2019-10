di Nicola De Rossi

MARTELLAGO (VENEZIA) - Torna dall'Egitto e si ritrova unada capogiro:. È così che un notodi Martellago si appresta a fare. A denunciare il caso è appunto, titolare dell'etichettificio Novarex e referente comprensoriale e coordinatore del gruppo Made in di Confindustria. L'uomo è letteralmente sbiancato quando gli è arrivata la bolletta telefonica dello scorso giugno della sua azienda, oltre 16mila euro appunto, di cui 11.800 per dati extra Unione Europea. Martino in quel periodo era in viaggio in Egitto e ammette di aver usato il cellulare aziendale, «ma mai avrei immaginato di dover pagare una cifra simile - spiega -, anche perché di questo fatto non sapevo nulla. Ho solo ricevuto un sms e si è registrata una telefonata in azienda che informava molto genericamente che la linea stava superando la soglia di traffico usuale».