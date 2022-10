VENEZIA - Gli addebitano più di 500 euro di bolletta per errore e poi gli staccano il gas. È questa la storia che ha visto protagonisti da una parte Riccardo Dusi e dall'altra la società Hera, fornitrice di luce e gas. Il malinteso, ha spiegato Dusi, riguarda una casa dei suoi genitori che negli ultimi tre anni non è stata usata con regolarità. Per questo, in famiglia è stato deciso di cambiare contratto e optare per Hera impronta zero casa gas, che di fatto serve a tenere aperto il contatore della casa, nonostante non sia abitata, con fatture di 20 euro al mese. Sottoscritto il contratto il 13 marzo 2021, la casa è rimasta disabitata fino a metà settembre di quest'anno, ma nel frattempo sono stati riscontrati dei problemi con i consumi presunti. Parlando col personale del Gruppo, si è giunti alla conclusione che fosse necessario cambiare il contatore e così l'8 aprile si è recato a casa un operatore che ha effettuato la sostituzione e, stilando il verbale, ha spiegato che questo era talmente guasto da non riuscire più a segnalare correttamente i dati. La notizia sconcertante è arrivata però qualche giorno dopo. Per il periodo maggio-giugno la bolletta ha riportato una somma di 547,85 euro. Nonostante al telefono gli operatori avessero detto che la situazione era strana e che avrebbero risolto l'inconveniente, una decina di giorni fa, Hera ha tolto il gas alla casa, sostenendo che c'era un insoluto, e ha chiuso il contatore, scalando circa 100 euro che Dusi aveva di credito e pretendendo i 400 che rimanevano da pagare. Lo storico dei consumi medi segnava 3 periodi su 4 a zero consumi, ma nei due giorni prima del cambio di contatore avvenuto a maggio era stato segnalato un consumo di 942,12 metri cubi di gas, che per Hera giustificava la necessità di pagare oltre 500 euro di bolletta, nonostante l'operatore che aveva cambiato il contatore avesse detto che quello vecchio non riusciva più a stimare i consumi. Nell'ultimo periodo, Dusi ha già fatto 7 segnalazioni al centralino, ma, a più di una settimana di distanza, nella sua casa il gas è ancora staccato. Sto valutando di affidarmi ad un avvocato e vorrei anche cambiare operatore, ma ho il contatore bloccato e non posso farlo. Intanto continuo anche a pagare le fatture. Ovviamente tutti questi soldi non ho intenzione di pagarli», ha commentato.