Bollette choc dell'Eni al condominio Totale da pagare: 48mila euro

di Lorenzo Mayer

LIDO DI VENEZIA - A fine 2016 avevano già saldato, per intero, una. Facile immaginare lo sconcerto degli inquilini di unal civico 18 di via Cipro alquando, solo nome mesi dopo, si sono visti arrivare una. E altri 3 mila a ruota., uno sproposito, il doppio del primo versamento. I condomini visto l'importo, a prima vista spropositato, hanno contestato l'addebito e chiesto l'intervento dell'ufficio legale di Adico. A buona ragione, visto che, dopo le verifiche del caso, Enigas ha scritto all'associazione di tutela dei consumatori ammettendo lLa seconda bolletta da 21mila euro era arrivata per sbaglio. In pratica i condomini, per errore, avrebbero pagato due volte la fornitura se l'importo non fosse stato contestato. Il conto della prima fattura, recapitata all'amministratore condominiale a fine 2016, già aveva inserito il conguaglio del 2017. Perciò la bolletta arrivata a settembre è stata completamente annullata. Comprendeva bollette già pagate o importi già prescritti. Ed anche la terza, da 3mila euro, conteneva degli errori e perciò è stata aggiornata e rettificata con un importo più basso...