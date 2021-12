CHIOGGIA - Forse chiamarli “eroi” sarebbe esagerato. Ma i tre finanzieri che, l’altro giorno, hanno, probabilmente, salvato la vita ad una anziana signora, in un ristorante del centro storico, hanno dimostrato prontezza e competenza. La notizia è stata riportata dal blog Chioggia azzurra che ha ricevuto, come “conferma” il ringraziamento dei figli della signora agli anonimi soccorritori.

La donna stava pranzando con un figlio quando, un boccone le è andato di traverso e ha rischiato di soffocarla. Il figlio non è riuscito a reagire ma, per sua (e di sua madre) fortuna, al tavolo vicino si trovavano i tre finanzieri che hanno capito subito quale fosse il problema e, soprattutto, sapevano come agire per risolverlo. Così i militari hanno afferrato la donna e hanno praticato la cosiddetta manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso anti soffocamento, e con qualche strattone, sono riusciti a liberare le vie aeree della donna che si è rapidamente ripresa dallo spavento.