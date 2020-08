CHIOGGIA - Quattro Bmw saccheggiate, in una sola notte, di importanti componenti elettronici e funzionali: una serie di furti che, con ogni probabilità, è stata eseguita da persone non del posto, alla ricerca di pezzi di ricambio, da contrabbandare, preferibilmente, all'estero. Due delle auto prese di mira si trovavano parcheggiate a Sottomarina, in viale Tirreno e in via Colombo. Secondo quanto riferisce il blog Chiggia Azzurra, appartengono a zio e nipote, un nucleo familiare che, evidentemente, apprezza quella marca di veicoli. I ladri hanno agito in maniera brutale, senza porsi troppi problemi, rompendo il finestrino lato guidatore, aprendo la portiera e staccando il volante e, ove possibile, anche altri componenti (autoradio, navigatore, ecc.) dalla plancia. Poi si sono dileguati.



Stessa sorte per un'altra Bmw parcheggiata a Borgo San Giovanni, nei dintorni dell'istituto Cestari. Anche qui finestrino rotto e volante asportato, assieme ad altra strumentazione. Le Bmw sono macchine costose e dalla vita abbastanza lunga. In questa fase storica hanno un buon mercato, come vetture usate, nei Paesi dell'Est dove, però, non si trovano pezzi di ricambio e, anche per i ladri, è sicuramente più semplice contrabbandare un volante che non un'intera automobile. Ecco, quindi, il motivo di questi furti mirati alle macchine di questa marca, da parte di professionisti del furto che agiscono, sostanzialmente su commissione, non tanto del singolo possessore di una vecchia Bmw usata, ma di qualche associazione a delinquere che vende i pezzi di ricambio acquisiti illegalmente in mercati, come quello dell'est Europa, dove rintracciarli è particolarmente difficile, se non impossibile. Nel caso dell'automobile di Borgo san Giovanni, (quarto caso in vi Zeno), la spaccata potrebbe essere stata ripresa da una telecamera privata dell'abitazione in cui si trovava il proprietario della Bmw, che l'ha consegnata ai carabinieri per le indagini. D.Deg. © RIPRODUZIONE RISERVATA