Bloccato ladro di bicicletta grazie al sistema video di sorveglianza

MESTRE - Gli rubano la bici all'interno del suo condominio, in via Premuda a Mestre, ma non si perde d'animo. Registra sul telefonino le ripreseche documentano il furto e le fa immediatamente vedere a una pattuglia dellaLa prontezza di spirito di un giovane mestrino gli ha permesso di tornare in possesso in pochi minuti del suo mezzo. Gli agenti infatti mettendo in allarme tutte le unità presenti sul territorio individuano in pochi minuti il ladro, ancora in sella alla bici.Si tratta di un clochard 37enne americano, senza fissa dimora, con precedenti di polizia per i reati di ricettazione e porto d'armi, che è stato denunciato per furto.