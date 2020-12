Blitz dei finanzieri, sequestrati 1500 prodotti alimentari senza etichette: titolare multato di 5mila euro

Oltre 1.500 prodotti alimentari privi di etichettatura di tracciabilità sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia nel controllo ad un esercizio commerciale di Mestre. A seguito dell’accesso, eseguito con addetti del Dipartimento di Prevenzione della Ulss 3 Serenissima, i finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano hanno rinvenuto svariate tipologie di prodotti, commercializzati in assenza di documentazione di origine e senza l’esposizione dei prezzi.

Tra di essi, anche meduse - sia in salamoia che sotto forma di snack - salsa wasabi, farina di calamari, snack di piovra e d’anatra, salsa di ostriche. Al titolare della ditta individuale, di origine straniera, per le suddette violazioni sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA