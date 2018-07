Blitz della polizia locale, sequestrati tremila giocattoli fuori norma

di Marco Corazza

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - I giocattoli per i bambini non sono sicuri, damaxi operazione della. Le indagini sono partite dalla località balneare veneziana e sono poi state estese a tutta la penisola. Il tutto è partito da un maxi sequestro di giocattoli in un negozio del centro di Bibione, un bazar di via delle Costellazioni, durante il quale sono stati sequestrati tremila giocattoli.«Le indagini – ha spiegato il comandante della polizia locale del distretto Veneto Est,- coinvolgono in particolare gli importatori che immettono sul mercato giocattoli che si possono rivelare molto pericolosi perché privi delle informazioni obbligatorie su luogo e materie di fabbricazione. Ulteriori accertamenti sono in corso per ditte di import-export che hanno sede a». Una, composta da 10 agenti della polizia locale, l'altra mattina ha ispezionato per alcune ore un bazar, condotto da un cittadino del Bangladesh, residente in provincia di Treviso, che aveva messo in vendita, fra i tanti prodotti esposti, ben 2.051 giochi privi delle informazioni obbligatorie oltre a 924 tra borse e bigiotteria. Per questo tutti isono stati sequestrati e messi in locali di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria di Pordenone e della Camera di commercio di Venezia.