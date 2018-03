di Diego Degan

CONA - Revoca dell'accoglienza pere trasferimento, per altri dodici, in strutture diverse (a Cavarzere e Portogruaro). Questo il risultato finale dell'operazione messa in atto ieri dalla Prefettura e dalla Questura di Venezia nel campo di Conetta. Si tratterebbe dei responsabili di danni e di recenti proteste, da poco individuati. Alla fine la popolazione della base si è ridotta a. Una diminuzione che continua dallo scorso dicembre, in seguito alle marce delle dignità dei migranti verso Venezia e Padova ma che, prima di oggi, non si era mai svolta sotto la supervisione di un tal numero di operatori delle forze dell'ordine: una sessantina, tra Celere, Digos, Reparto prevenzione crimine e agenti del Commissariato di Chioggia, oltre che i carabinieri del Battaglione di Mestre e di unità della Compagnia di Chioggia.Tutti questi si sono presentati ieri mattinae sono entrati nella base per prelevare le persone interessate dai provvedimenti. Ma, per non innescare possibili proteste, a tutti i richiedenti asilo era stato detto che si trattava di normali trasferimenti.